Зариф во вторник отправится в Южную Америку

Он отметил, что Зариф также посетит Кубу и Венесуэлу с визитом.

18 октября в Боливии прошли всеобщие выборы. Арсе, являющийся соратником экс-президента Эво Моралеса, одержал на них победу, набрав более 55% голосов избирателей. Партия "Движение к социализму", от которой он выдвигался, получила большинство в обеих палатах парламента.