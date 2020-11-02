2 нояб. 2020 г., 11:19
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Зариф во вторник отправится в Южную Америку

Зариф во вторник отправится в Южную Америку

Тегеран, 2 ноября, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф 3 ноября во вторник отправится в Южную Америку, чтобы участвовать в церемонии инаугурации президента Боливии. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в понедельник.

Он отметил, что Зариф также посетит Кубу и Венесуэлу с визитом.
18 октября в Боливии прошли всеобщие выборы. Арсе, являющийся соратником экс-президента Эво Моралеса, одержал на них победу, набрав более 55% голосов избирателей. Партия "Движение к социализму", от которой он выдвигался, получила большинство в обеих палатах парламента.

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