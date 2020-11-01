Праздник последователей религиозного меньшинства мандеев в Ахвазе



Однако в этом году мандеи отменили крещение из-за вспышки пандемии коронавируса COVID-19.

Мандеи почитают Иоанна под именем Йахья и (очевидно, как и первые ученики Иоанна Крестителя) признают его Мессией. Сегодня мандеи, как и их предки живут вдоль рек Тигр и Евфрат на юге Ирака и в иранской провинции Хузестан вдоль реки Карун. Они проживают в Иране около 1800 лет.

Упоминаемые в Коране Сабби (слово используется в Коране трижды) – это мандеи и они считаются религиозным меньшинствомив Иране.

В Иране они проводят свои религиозные обряды на основе собственных ритуалов и в условиях полной свободы.

Мандеи, проживающие в городах иранского Хузестана, обычно занимаются золочением и минакари (иранской эмалью). Численность мандеев в Хузестане оценивается от 7 до 20 тыс.

Их общая численность в мире составляет около 75 тыс., большинство из которых в настоящее время живут в Иране и Ираке.