1 нояб. 2020 г., 19:01
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News Code: 84095844
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Праздник последователей религиозного меньшинства мандеев в Ахвазе

Праздник последователей религиозного меньшинства мандеев в Ахвазе

Тегеран, 1 ноября. ИРНА — Последователи религиозного меньшинства мандеев совершают крещение на берегах реки Карун в Ахвазе по случаю священной церемонии крещения и нового мандейского года.


Однако в этом году мандеи отменили крещение из-за вспышки пандемии коронавируса COVID-19.
Мандеи почитают Иоанна под именем Йахья и (очевидно, как и первые ученики Иоанна Крестителя) признают его Мессией. Сегодня мандеи, как и их предки живут вдоль рек Тигр и Евфрат на юге Ирака и в иранской провинции Хузестан вдоль реки Карун. Они проживают в Иране около 1800 лет.

Упоминаемые в Коране Сабби (слово используется в Коране трижды) – это мандеи и они считаются религиозным меньшинствомив Иране.
В Иране они проводят свои религиозные обряды на основе собственных ритуалов и в условиях полной свободы.
Мандеи, проживающие в городах иранского Хузестана, обычно занимаются золочением и минакари (иранской эмалью). Численность мандеев в Хузестане оценивается от 7 до 20 тыс.

Их общая численность в мире составляет около 75 тыс., большинство из которых в настоящее время живут в Иране и Ираке.

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