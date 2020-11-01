Названы главные кандидаты на пост главного тренера сборной Ирана по волейболу



В шорт-листе Федерации волейбола Ирана россиянин, главный тренер «Зенита-Казани» Владимир Алекно и Аргентинский тренер Даниэль Кастеллани.

Владимир Алекно — Главный тренер казанского волейбольного клуба «Зенит». Под его руководством российские игроки выиграли золотую медаль в 2012 году и бронзовую медаль в 2008 году на летних Олимпийских играх.

Кастеллани ранее тренировал белхатовский СКРА в 2006-2009 годах, с которым трижды становился победителем национального чемпионата. Далее Кастеллани получил назначение на пост главного тренера сборной Польши и сразу же, в свой дебютный год, завоевал с командой чемпионат Европы. Он также возглавлял национальные команды Аргентины и Финляндии. На данный момент он возглавляет польский волейбольный клуб Ольштын.