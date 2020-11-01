Иранские фильмы на международных кинофестивалях: С США до Африки

Иранская картина "Метаморфоза на бойне" режиссера Джавада Дараи примет участие в категории "Golden Aphrodite" на 15-м кинофестивале в Кипре, который 15-22 ноября пройдет в этой стране.

Из-за вспышки коронавируса только режиссеры могут принять участие в этом кинофестивале.

Дараи в этом фильме рассказывает о семейном споре в одной из деревень Ирана.

"Притон" в США

Короткий фильм "Притон" режиссера Сиамака Кашеф-Азара вошел в программу международного кинофестиваля в Сиэтле, который 1-22 ноября пройдет в США.

Этот фильм ранее был показан в таких кинофестивалях, как Rivers Edge, Asssurdo, Asian American Inrernational Film Festival и Asian Film Festival Los Angeles Hollywood.

Фильм рассказывает о мужчине, чей дом заложен в банке и он начинает играть в азартные игры.

"Неосторожное преступление" в итальянском кинофестивале

Фильм "Неосторожное преступление" Шахрама Мокри конкурирует на 26-м кинофестивале MAD в Италии. Премия за кинематографическую деятельность будет вручена главному актеру этого фильма Бабаку Карими в этом кинофестивале.

Кинофестиваль MAD 9-15 ноября пройдет в Италии.

"Моряки не выходят в море одни" в Кении

Фильм "Моряки не выходят в море одни" режиссера Аллах-Карама Резаизаде получил почетный диплом за лучший документальный фильм в кинофестивале спортивного кино в Кении.

3-й кинофестиваль спортивного кино в Кении 29-31 октября прошел в Найроби.

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