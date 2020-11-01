1 нояб. 2020 г., 12:21
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Хорватский защитник ФК "Эстегляль" вернулся в Иран

Хорватский защитник ФК "Эстегляль" вернулся в Иран

Тегеран, 1 ноября, ИРНА – Хорватский футболист ФК "Эстегляль" Хрвое Милич прибыл в Тегеран, чтобы отправиться в тренировочный лагерь команды.

Как сообщает пресс-служба ФК "Эстегляль", Милич получил свою зарплату, и решил вернуться в Иран.
Также нападающий этой команды Шейк Дьябате вскоре вернется в Тегеран, чтобы начать свои тренировки под руководством нового главного тренера ФК "Эстегляль" Махмуда Фекри.
"Эстегляль" — иранский футбольный клуб из Тегерана, основанный 26 сентября 1945 года. «Эстегляль» является одним из самых знаменитых клубов Ирана. Клуб выступает в Иранской Про-Лиге. В сезоне 2019/20 года занял второе место.

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