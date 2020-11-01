Абедзаде признан лучшим вратарём месяца чемпионата Португалии

Португальский веб-сайт Point Call объявил имена лучших игроков Португальской лиги за октябрь.
Иранский вратарь Амир Абедзаде, который выступает за португальскую команду "Маритиму" признан лучшим вратарем Португальской лиги, набрав 6,66 балла.
Тегеран, 1 ноября. ИРНА — Иранский вратарь, выступающий в Лиге Сагриш за "Маритиму", признан лучшим вратарем лиги в октябре.
Португальский веб-сайт Point Call объявил имена лучших игроков Португальской лиги за октябрь.
Иранский вратарь Амир Абедзаде, который выступает за португальскую команду "Маритиму" признан лучшим вратарем Португальской лиги, набрав 6,66 балла.
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