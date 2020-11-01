Абедзаде признан лучшим вратарём месяца чемпионата Португалии

Тегеран, 31 октября, ИРНА - 130 депутатов иранского парламента в заявлении подчеркнули, что французское правительство, выражая искреннее сожаление в связи с этим отвратительным и бесчеловечным актом, должно извиниться перед всеми мусульманскими народами мира.