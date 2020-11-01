В Тегеране можно наблюдать фейрверкы в честь Дня рождения пророка Мохаммеда

По его словам, официальная церемония празднования начнется в столице Ирана в 20:00 по местному времени с красочного фейерверка.

Он отметил, что фейерверкы можно наблюдать не только в самой столицы, но и в различных городах провинции Тегеран.

Махмуди подчернул, что в этом году из-за вспышки пандемии коронавируса (COVID-19) никаких собраний по случаю Дня рождения пророка Мохаммеда не будут.

День рождения пророка Мохаммеда – ежегодный праздник мусульман разных стран. Его отмечают в третий месяц по мусульманскому календарю (лунному). В этом году праздник в Иране начинается вечером 29 октября и продлится до 3 ноября.