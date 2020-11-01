1 нояб. 2020 г., 11:44
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News Code: 84095127
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В Тегеране можно наблюдать фейрверкы в честь Дня рождения пророка Мохаммеда

В Тегеране можно наблюдать фейрверкы в честь Дня рождения пророка Мохаммеда

Тегеран, 1 ноября. ИРНА — Жители иранской столицы могуть наблюдать фейрверкы в честь Дня рождения пророка Мохаммеда. Об этом сообщил глава координационного совета исламской пропаганды в Тегеране Мохсен Махмуди.

По его словам, официальная церемония празднования начнется в столице Ирана в 20:00 по местному времени с красочного фейерверка.

Он отметил, что фейерверкы можно наблюдать не только в самой столицы,  но и в различных городах провинции Тегеран.

Махмуди подчернул, что в этом году из-за вспышки пандемии коронавируса (COVID-19) никаких собраний по случаю Дня  рождения пророка Мохаммеда не будут.

День рождения пророка Мохаммеда – ежегодный праздник мусульман разных стран. Его отмечают в третий месяц по мусульманскому календарю (лунному). В этом году праздник в Иране начинается вечером 29 октября и продлится до 3 ноября.

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