Иранский парламент призвал Францию извиниться перед мусульманами мира

130 парламентариев подписали заявление, призывающее МИД вызвать посла Франции в ответ на недавние заявления французских официальных лиц.

В этом заявлении парламентарии, назвав этот гнусный и злой поступок постыдным, отметили: «французское правительство, выражая искреннее сожаление в связи с этим отвратительным и бесчеловечным актом, должно извиниться перед всеми мусульманскими народами мира».

Ранее после публикации карикатуры на пророка Мохаммеда журналом Charlie Hebdo президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не откажется от карикатур на религиозные темы. Оскорбление прозвучало из-за слов Макрона об исламе, поводом для которых стало убийство чеченцем учителя истории Самюэля Пати в пригороде Парижа.