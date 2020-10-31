Три десятилетия борьбы: Иран стремится к миру на Кавказе

Пограничные и этнические конфликты, оставленные после Советского Союза в геополитическом регионе Кавказа и Центральной Азии в самом сердце Евразии, по мнению стратегических экспертов, превратили регион в спящий вулкан, который может «извергнуться» в любой момент.

В 1994 году, после четырех лет военного конфликта между двумя странами, некоторые европейские и региональные правительства вмешались, чтобы положить конец территориальному спору между Баку и Ереваном, и, наконец, при посредничестве Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) между сторонами в конфликте было заключено перемирие, но международные усилия по урегулированию конфликта мирным путем пока не увенчались успехом.

Азербайджанская Республика призвала к прекращению оккупации Армении, опираясь на принцип сохранения ее территориальной целостности, а с другой стороны, армянская сторона призвала к признанию прав Армении в нагорно-карабахском районе, ссылаясь на принцип «права на самоопределение».

После нескольких дней военных столкновений в июле (середина июля) между силами Азербайджанской Республики и Армении, приведших к жертвам с обеих сторон, словесная война и некоторые дипломатические шаги усилили напряженность в Кавказском районе. Так что возникновение военного противостояния между двумя странами было предсказуемо. Обе страны десятилетиями конфликтовали из-за права собственности на Нагорный Карабах.

В воскресенье, 27 сентября, на границе между двумя странами произошли столкновения между армянскими и азербайджанскими военными, причем обе стороны назвали друг друга начинающим атаки.

На прошлой неделе глава дипломатического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал об инициативе, согласно которому Тегеран хочет положить конец существующим разногласиям, уделяя внимание требованиям Еревана и Баку.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф сказал об инициативе Ирана: «Тегеран с одобрения высших должностных лиц страны составил план постоянного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, которому мы будем следовать во время региональной поездки по Ираку».

В этом контексте Аббас Аракчи в качестве специального посланника Исламской Республики с целью ознакомления и разъяснения этого плана отправился в поездку и сначала отправился в Баку, а после подробных и, по его словам, «плодотворных» переговоров с официальными лицами Азербайджанской Республики прибыл в Москву.

Затем Аракчи отправился в Армению, на другую сторону конфликта, чтобы обсудить свой план посредничества с Ереваном, а затем в пятницу вечером вылетел в Анкару, чтобы объяснить и представить иранскую мирную инициативу турецким официальным лицам, где его официальные лица встали на сторону Азербайджана.

Три члена Минской группы, созданной для примирения Еревана и Баку, США и Франции, находятся в милях от региона, не только политически, но также эмоционально и морально не связаны с регионом и не имеют никакого стремления к миру в Нагорном Карабахе.

По словам Аракчи, предложение Исламской Республики Иран основано на гуманитарных принципах, включая установление прекращения огня, прекращение нападений на жилые и гражданские районы и возвращение перемещенных лиц в свои дома.

Но посол Ирана в Российской Федерации Казем Джалали назвал визит заместителя министра иностранных дел Исламской Республики Иран Аббаса Аракчи в Баку, Москву и Еревана активной дипломатией Ирана в разрешении региональных споров.