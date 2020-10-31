Три приза кинофестиваля в Пусане достались представителям иранского кино

Крупнейший ежегодный кинофестиваль в Азии 21-30 октября прошел в Южной Корее. Несмотря на то, что вспышка коронавируса ограничила многие кинособытия этого года онлайн-версией, любители кино по-прежнему могли смотреть фильмы фестиваля в Пусане, соблюдая меры предосторожности.

Фильмы «Утопление в святой воде» и «Бойня», которые конкурировали в категории «Окно на азиатское кино» получили премию «Ким Джи-Сок» на этом кинофестивале.

Фильм "Утопление в святой воде"

Премия «Ким Джи-Сока» названа в честь покойного программиста фестиваля и ежегодно вручена двум из 10 фильмов, выбранных из категории «Окно на азиатское кино», чтобы открывать и поощрять азиатские фильмы. Каждый из двух выбранных фильмов получит денежный приз в размере 8 850 долларов.

«Утопление в святой воде» Навида Махмуди является совместным продуктом Ирана и Афганистана, и рассказывает о жизни нескольких афганских иммигрантов, которые собираются отправиться в Европу.

«Бойня» режиссера Аббаса Амини также рассказывает об общественных проблемах в современном Иране.

Совместный фильм Ирана и Германии «Искусство жить в опасности» Мины Кешаварза также стал лучшим документальным фильмом кинофестиваля. «Искусство жить в опасности» рассказывает о домашнем насилии. Ранее этот документальный фильм был показан в таких кинофестивалях, как международный фестиваль документального кино в Амстердаме (IDFA) и кинофестиваль документального кино Шеффилда.

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