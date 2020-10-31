Представители религиозных меньшинств Ирана выступили с совместным заявлением

Лидеры религиозных меньшинств Ирана, в том числе ассирийцев, армян, евреев и зороастрийцев в пятницу в ходе совместной пресс-конференции осудили Европу за оскорбление ислама и пророка Мохаммада.

Все началось с убийства Самюэля Пати в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин, 16 октября 2020 года. Учитель французской средней школы Самюэль Пати (фр. Samuel Paty) был убит и обезглавлен. Убил его уроженец Чечни, мусульманин, так как эти изображения он посчитал оскорбляющими пророка Мухаммеда.

Убийство Пати произошло через две недели после того, как президент Франции назвал ислам «кризисной» религией, а правительство продолжало закрывать мечеть в Пантеоне в северо-восточном пригороде Парижа в течение шести месяцев.

В начале встречи архиепископ Восточной Ассирийской церкви Ирана Марнерсай Бенджамин почтил память мучеников восьмилетней святой защиты и пожелал здоровья Верховному лидеру.

Ссылаясь на инцидент 2010 года и действия священника, оскорбляя Коран как священную книгу мусульман и посоветовав сжечь эту священную книгу, Бенджамин назвал этот шаг отвратительным и уродливым и сказал: «В то время Патриарк Марденхай IV, приехавший в Иран, осудил этот шаг мудрыми словами, сказав, что книгу можно сжечь, но вера людей нельзя сжечь и повредить.»

«Тогдашний представитель ассирийцев в иранском парламенте также осудил шаг американского священника», - сказал он.

«Недавно одна французская газета опубликовала оскорбительные материалы против Пророка Ислама, а в последние дни президент французского народа также начали оскорблять Святого Пророка», - отметил он.

«Этот шаг далек от лидера страны, считающей себя цивилизованной и развитой. Потому что этот уродливый поступок на самом деле является оскорблением всех монотеистических религий, включая христиан, зороастрийцев, евреев и ассирийцев, а также всех свободных людей», - добавил он.

Раввин Юнес Хаммами Лалехзар, религиозный лидер иранской еврейской общины, также подчеркнул на этой встрече, что все монотеистические религии являются единными. «Их послание - любовь, дружба и защита человеческого достоинства, и все мы в некотором роде приписываем себя Пророку Ибрагиму», - сказал он.

По его словам, «оскорбления других религий не принимаются даже обычными людьми, ведь оскорбление президента Франции ислама является признаком его слабости».

«Конечно, этот западный способ говорить и оскорблять другие религии во имя свободы выражения мнения неприемлем для здравого смысла. Свобода имеет свои концептуальные рамки и не означает агрессию и вред другим. Если мы не хотим проявлять неуважение к себе и своей религии, мы должны уважать других людей и религии», - отметил он.

Архиепископ Сибух Саркисян, армянский халиф Тегерана также заявил, что «религиозные меньшинства Ирана долгое время были неотъемлемой частью иранской нации, и мусульмане и христиане долгое время жили вместе как братья и сестры, никогда не оскорбляя религию и священные святыни».

Согласно этому заявлению, лидеры религиозных меньшинств страны осудили неуважение к религии в конце совместной пресс-конференции.