В Иране начали производство ударопрочных пластиковых бутылок с помощью нанотехнологий

Переломы и трещины в производстве пластиковых бутылок создают проблемы для компаний-производителей, а также компаний, которые используют эти бутылки. Таким образом, иранская компания разработала нанодобавку, необходимую для увеличения прочности этих бутылок, и произвела первые полипропиленовые бутылки, усиленные нанотехнологиями.

Нанодобавка этой компании используется в виде порошка для улучшения ударопрочности труб, фурнитуры и оконных и дверных профилей из ПВХ, а также в виде маточной смеси для улучшения ударопрочности полиэтилена и пропилена.