31 окт. 2020 г., 12:08
Journalist ID: 2388
News Code: 84093937
0 Persons

В Иране начали производство ударопрочных пластиковых бутылок с помощью нанотехнологий

В Иране начали производство ударопрочных пластиковых бутылок с помощью нанотехнологий

Тегеран, 31 октября, ИРНА - Иранская компания производит и продает пластиковые наночастицы, устойчивые к разрушению и ударам, с использованием нанотехнологий.

Переломы и трещины в производстве пластиковых бутылок создают проблемы для компаний-производителей, а также компаний, которые используют эти бутылки. Таким образом, иранская компания разработала нанодобавку, необходимую для увеличения прочности этих бутылок, и произвела первые полипропиленовые бутылки, усиленные нанотехнологиями.

Нанодобавка этой компании используется в виде порошка для улучшения ударопрочности труб, фурнитуры и оконных и дверных профилей из ПВХ, а также в виде маточной смеси для улучшения ударопрочности полиэтилена и пропилена.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 8 =