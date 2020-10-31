Замглавы МИД Ирана встретился со своим турецким коллегой в Анкаре

Аракчи после встречи с властями Азербайджанском Республики, России и Армении по прибытии в Турцию провел встречу с Оналом, чтобы обсудить последнюю ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта.
Замглавы МИД Ирана по политическим вопросам во вторник начал свое региональное турне с Баку, чтобы продвигать инициативу ИРИ по урегулированию карабахского конфликта.
Военные действия между силами Азербайджана и Армении, которые начались с 27 сентября, на линии соприкосновения продолжаются. Стороны уже третий раз объявили о примирении. Последний режим прекращения огня вступили в силу с 8:00 по местному времени (07:00 мск) 26 октября.
С начала конфликта северо-западные пограничные районы Ирана были под случайным обстрелом двух сторон.
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Тегеран, 31 октября, ИРНА – Спецпосланник Ирана по урегулированию карабахского конфликта Аббас Аракчи в пятницу встретился с замглавы МИД Турции Садатом Оналаом.
Аракчи после встречи с властями Азербайджанском Республики, России и Армении по прибытии в Турцию провел встречу с Оналом, чтобы обсудить последнюю ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта.
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