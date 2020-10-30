30 окт. 2020 г., 21:41
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News Code: 84093349
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В Азербайджане назвали визит замглавы МИД Ирана в Баку плодотворным

В Азербайджане назвали визит замглавы МИД Ирана в Баку плодотворным

Москва, 30 октября. ИРНА — Иран может в будущем внести свой вклад в урегулирование карабахского конфликта, заявил в интервью РИА Новости помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Иран, как региональная держава, региональная страна, тоже заинтересован в обеспечении мира и безопасности, поэтому Иран тоже имеет право участвовать в этом процессе – обеспечении мира и безопасности в регионе Южного Кавказа. Может быть, в будущем будут какие-то механизмы, контактные группы в рамках этого процесса. Иран может тоже сделать свой вклад в процесс урегулирования конфликта", - заявил Гаджиев.

По его словам, визит замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Баку был плодотворным. "Мы обсудили все вопросы двусторонней повестки дня, одновременно урегулирование (карабахского - ред.) конфликта. Иран тоже заинтересован в обеспечении мира и безопасности. Мы тоже очень высоко ценим, что Иран всегда поддерживал и поддерживает территориальную целостность Азербайджана в рамках ее международно признанных границ", - подчеркнул Гаджиев.

Замглавы МИД Ирана накануне в качестве спецпосланника президента Ирана по карабахскому урегулированию посетил Баку, после Москвы он планирует отправиться с визитом в Ереван и Анкару.

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