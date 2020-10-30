Иран готов выступить посредником в карабахском конфликте

"Учитывая важность этого вопроса и хорошие отношения, которые Исламская Республика Иран поддерживает с двумя странами - с Арменией и Азербайджаном, а также особые условия и чувствительность этого региона, Исламская Республика Иран всегда серьезным образом заявляла о своей готовности содействовать установлению прекращения огня, началу диалога и установлению мира и спокойствия", - заявил Аракчи, отвечая на вопрос, готов ли Иран выступить посредником в урегулировании карабахского конфликта.

Он подчеркнул, что "объясняя" партнерам детали иранской инициативы, Тегеран "очень внимательно отнесся к рассмотрению... сцены конфликта, учел цели двух стран - как Азербайджана, так и Армении".

"И спроектировали предложение таким образом, чтобы оно было приемлемым, чтобы влиятельные страны региона смогли принять в нем участие, и надеемся, что этот план проложит путь к устойчивому миру в Нагорном Карабахе", - подчеркнул Аракчи.

По его словам, "это непросто, так как существует много проблем", в том числе "вмешательство извне региона и со стороны тех, кто не хочет мира в этом регионе". Аракчи не пояснил, о ком именно идет речь, однако ранее он заявил РИА Новости, что в урегулировании могут принимать участие и Россия, и Турция.

"Усилия и инициативы Исламской Республики Иран не отрицают других инициатив и усилий по урегулированию этого конфликта, но мы убеждены, что у региональных кризисов есть региональное решение", - резюмировал дипломат.