Аракчи: подход Ирана заключается в установлении режима прекращения огня в Карабахе

Прибывший в столицу Армении в четверг вечером Аббас Аракчи, после встречи с официальными лицами Азербайджанской Республики и России, сегодня, в пятницу встретился с министром иностранных дел Армении Зограбом Манацканяном.
Во время встречи, спецпосланник президента Ирана представил министру иностранных дел Армении иранскую инициативу по содействию прекращению боевых действий между Азербайджаном и Арменией из-за конфликта в Нагорном Карабахе.
Глава МИД Армении заявил, что Ереван понимает чувствительное отношение Ирана к новым угрозам региональной безопасности, отметив роль Тегерана в поддержании региональной стабильности и мира.
Мнацаканян также отметил, что подходы Ирана по Карабаху будут детально изучены.
Замглавы МИД Ирана 28 октября в качестве спецпосланника президента Ирана по карабахскому урегулированию посетил Баку. 29 октября он прибыл в Москву, а затем в Ереван. После он планирует отправиться с визитом в Анкару.
Тегеран, 30 октября. ИРНА — подход Исламской Республики Иран заключается в установлении режима прекращения огня в Карабахе спецпосланник президента Ирана. Об этом заявил спецпосланник президента Ирана, замглавы МИД Аббас Аракчи на встрече с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.
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