Аракчи: подход Ирана заключается в установлении режима прекращения огня в Карабахе



Прибывший в столицу Армении в четверг вечером Аббас Аракчи, после встречи с официальными лицами Азербайджанской Республики и России, сегодня, в пятницу встретился с министром иностранных дел Армении Зограбом Манацканяном.

Во время встречи, спецпосланник президента Ирана представил министру иностранных дел Армении иранскую инициативу по содействию прекращению боевых действий между Азербайджаном и Арменией из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

Глава МИД Армении заявил, что Ереван понимает чувствительное отношение Ирана к новым угрозам региональной безопасности, отметив роль Тегерана в поддержании региональной стабильности и мира.

Мнацаканян также отметил, что подходы Ирана по Карабаху будут детально изучены.

Замглавы МИД Ирана 28 октября в качестве спецпосланника президента Ирана по карабахскому урегулированию посетил Баку. 29 октября он прибыл в Москву, а затем в Ереван. После он планирует отправиться с визитом в Анкару.