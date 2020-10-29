Иранская музыка на мировой арене

Амстердам Симфониетта — ансамбль из 22 музыкантов, собранных со всего мира. Коллектив играет без дирижера, под руководством Кандиды Томпсон, художественного руководителя оркестра с 2003.

Основанная в 1988 году, Амстердам Симфониетта сейчас — уважаемый ансамбль с глубокими корнями в голландской культуре. Каждый сезон коллектив представляет на суд публики серии концертов в крупнейших концертных залах Нидерландов.

Ансамбль сотрудничает с выдающимися музыкантами, в их числе — Янин Янсен, Дэвид Фрэй, Жан Гиэн Кейра, Барбара Ханниган, Максим Венгеров, Томас Хэмпсон, Сергей Хачатрян, Наталья Гутман и многие другие.

Но центральным моментом этого выступления стало его опора на Иран, современную иранскую музыку и иранских композиторов, в которых Кейхан Калхор и Киян Солтани сопроводили этот концертный тур.