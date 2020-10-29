Губернатор иранского Гиляна пригласил Татарстан инвестировать в страну

Арсалан Заре в видеосвязи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым указал на водное сообщение этой республики с провинцией Гилян и особенно со свободной зоной Энзали через Каспийское море и реку Волгу и заявил: «Использование морской транспортной сети объем торговли между двумя регионами может быть увеличен, и это площадка для приглашения татарских компаний для осуществления инвестиционной, производственной и торговой деятельности в свободной зоне Энзели».

«В связи с плодородием сельскохозяйственных земель и наличием водоемов в Республике Татарстан, в этом регионе рекомендуется выращивание и производство сельскохозяйственной продукции, тепличное хозяйство и рыбоводство компаниями из Гиляна», - добавил он.

По его словам, «Торговая палата Гиляна является одним из активных и влиятельных членов заседания Международного совета по торговому сотрудничеству Каспийских торговых палат (ICBC), и, учитывая ежегодные заседания этого совета в одном из городов Ирана или России, предполагается, что следующий саммит состоится в Казани, Татарстан».