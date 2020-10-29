Аббас Аракчи прибыл в Ереван

После переговоров со спецпредставителем России по Нагорному Карабаху Андреем Роденко и своим российским коллегой Сергеем Рябковым Аракчи покидая Москву, сказал: «Мы предложили план урегулирования нагорно-карабахского конфликта, который основан на гуманитарных принципах и учитывает требования сторон, и мы ждем ответа от сторон конфликта».

Посланник президента Ирана, прибыв в Ереване, заявил, что «у нас были очень интенсивные и полезные переговоры в Баку и Москве. «Мы собираемся вести переговоры с официальными лицами Армении, чтобы найти мирное решение», - отметил он.