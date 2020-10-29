Глава МИД Азербайджана высоко оценил инициативу Ирана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

«Исламская Республика Иран неоднократно показывала, что она стремится к посредничеству между Азербайджанской Республикой и Арменией для мирного урегулирования конфликта, и мы высоко ценим эти усилия», - сказал он.

При этом он подчеркнул, что в рамках Минской группы ОБСЕ ведутся консультации по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Аббас Аракчи посетил в среду Баку в рамках регионального турне, чтобы представить предложенную страной инициативу по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, в ходе которого он встретился с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джихуаном Байрамовым и рядом официальных лиц Азербайджана.