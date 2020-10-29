Аракчи: У нас с Россией общий подход по Нагорному Карабаху

«Я представил иранскую инициативу сегодня во время встречи с заместителем министра иностранных дел России Андреем Роденко в Москве. Иран и Россия придерживаются аналогичного подхода к нагорно-карабахскому конфликту. Также, как всегда, у нас были хорошие консультации с Сергеем Рябковым о будущем ядреной сделки», - написал он.

Аббас Аракчи, прибывший в Москву в четверг утром в качестве специального посланника Исламской Республики Иран для продвижения инициативы Ирана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и консультаций с российскими официальными лицами, заявил, что план Тегерана основан на гуманитарных принципах и требованиях сторон.