30 окт. 2020 г., 01:28
Journalist ID: 2388
News Code: 84092883
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Аракчи: У нас с Россией общий подход по Нагорному Карабаху

Аракчи: У нас с Россией общий подход по Нагорному Карабаху

Тегеран, 30 октября, ИРНА - Заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам и специальный посланник Исламской Республики Иран по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Аббас Аракчи сегодня после своего визита в Москву написал в Twitter, что Иран и Россия имеют общие подходы к нагорно-карабахскому конфликту.

«Я представил иранскую инициативу сегодня во время встречи с заместителем министра иностранных дел России Андреем Роденко в Москве. Иран и Россия придерживаются аналогичного подхода к нагорно-карабахскому конфликту. Также, как всегда, у нас были хорошие консультации с Сергеем Рябковым о будущем ядреной сделки», - написал он.

Аббас Аракчи, прибывший в Москву в четверг утром в качестве специального посланника Исламской Республики Иран для продвижения инициативы Ирана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и консультаций с российскими официальными лицами, заявил, что план Тегерана основан на гуманитарных принципах и требованиях сторон.

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