29 окт. 2020 г., 17:47
Journalist ID: 2388
News Code: 84092643
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Аракчи провел встречу с Сергеем Рябковым

Аракчи провел встречу с Сергеем Рябковым

Тегеран, 29 октября, ИРНА - Заместитель Министерства иностранных дел и специальный посланник Исламской Республики Иран по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Аббас Аракчи провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Рябковым после трехчасовых переговоров с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко.

После трехчасовых переговоров с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко Аббас Арагчи встретился с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Переговоры прошли за закрытыми дверями, без присутствия журналистов.

Аббас Аракчи, прибывший в Москву в четверг утром в качестве специального посланника Исламской Республики Иран для продвижения инициативы Ирана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и консультаций с российскими официальными лицами, заявил, что план Тегерана основан на гуманитарных принципах и требованиях сторон.

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