Аракчи провел встречу с Сергеем Рябковым

После трехчасовых переговоров с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко Аббас Арагчи встретился с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Переговоры прошли за закрытыми дверями, без присутствия журналистов.

Аббас Аракчи, прибывший в Москву в четверг утром в качестве специального посланника Исламской Республики Иран для продвижения инициативы Ирана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и консультаций с российскими официальными лицами, заявил, что план Тегерана основан на гуманитарных принципах и требованиях сторон.