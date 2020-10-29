Началась 34-я Международная конференция исламского единства

Церемонию открытия 34-й конференции Исламского единства планируется провести в присутствии аятоллы Насера ​​Макарема Ширази и спикера иранского парламента Мохаммада Бакера Калибафа.

Согласно программе, более 167 видных деятелей исламского мира из 47 стран, а также 120 отечественных лекторов проведут вебинар по тематике конференции.

Ожидается, что 350 лекторов из разных уголков мира, включая Африку, Западную Азию, Восточную Азию, Южную Америку, Индийский субконтинент и др. выступят на конференции на разных языках: персидском, арабском, английском, итальянском, русском, малайском, турецком.