29 окт. 2020 г., 14:41
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News Code: 84092490
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Началась 34-я Международная конференция исламского единства

Началась 34-я Международная конференция исламского единства

Тегеран, 29 октября, ИРНА - 34-я Международная конференция исламского единства началась сегодня с присутствием 167 видных деятелей исламского мира.

Церемонию открытия 34-й конференции Исламского единства планируется провести в присутствии аятоллы Насера ​​Макарема Ширази и спикера иранского парламента Мохаммада Бакера Калибафа.

Согласно программе, более 167 видных деятелей исламского мира из 47 стран, а также 120 отечественных лекторов проведут вебинар по тематике конференции.

Ожидается, что 350 лекторов из разных уголков мира, включая Африку, Западную Азию, Восточную Азию, Южную Америку, Индийский субконтинент и др. выступят на конференции на разных языках: персидском, арабском, английском, итальянском, русском, малайском, турецком.

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