Стартовали консультации между Ираном и РФ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Переговоры между заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и заместителем министра иностранных дел России по Центральной Азии и Кавказу Андреем Роденко в Москве о нагорно-карабахском кризисе, а также объяснении и внедрении инициативы Исламской Республики Иран по урегулированию разногласий между Азербайджаном и Арменией.

Аббас Аракчи, прибывший в Москву в четверг утром в качестве специального посланника Исламской Республики Иран для продвижения инициативы Ирана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и консультаций с российскими официальными лицами, заявил, что план Тегерана основан на гуманитарных принципах и требованиях сторон.