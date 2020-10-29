29 окт. 2020 г., 14:35
Journalist ID: 2388
News Code: 84092483
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Стартовали консультации между Ираном и РФ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Стартовали консультации между Ираном и РФ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Тегеран, 29 октября, ИРНА - В четверг в Москве начались переговоры между Специальным посланником Исламской Республики Иран по продвижению инициативы Ирана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации.

Переговоры между заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и заместителем министра иностранных дел России по Центральной Азии и Кавказу Андреем Роденко в Москве о нагорно-карабахском кризисе, а также объяснении и внедрении инициативы Исламской Республики Иран по урегулированию разногласий между Азербайджаном и Арменией.

Аббас Аракчи, прибывший в Москву в четверг утром в качестве специального посланника Исламской Республики Иран для продвижения инициативы Ирана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и консультаций с российскими официальными лицами, заявил, что план Тегерана основан на гуманитарных принципах и требованиях сторон.

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