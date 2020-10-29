Экспорт фиников из провинции Бушер увеличился на 30%

Как отметил чиновник, Индия, Россия, ОАЭ, Турция, Малайзия и Курдистан являются основными направлениями экспорта фиников из провинции Бушер.

«При обсуждении экспорта фиников, в дополнение к экспорту, Министерство здравоохранения и Организация по стандартизации должны разработать рекламный и пропагандистский пакет, который из-за органического характера фиников может быть хорошей альтернативой сладким веществам», отметил он.

«Были введены ограничения на экспорт сельскохозяйственной продукции, включая финики, в Ирак, и в этом отношении импорт некоторых продуктов, таких как финики и помидоры, облегчило проблему», - пояснил он.