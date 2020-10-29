Аракчи: инициатива Ирана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта основан на гуманитарных принципах

«Группа стран-членов ОБСЕ не могла разрешить споры между Азербайджаном и Арменией в течение последних 30 лет, а Исламская Республика Иран пытается положить конец спору между Баку и Ереваном посредством регионального сотрудничества, что является сложной задачей», - сказал он.

Аракчи заявил, что «некоторые страны этой группы вообще не входят в регион и не имеют никакого отношения к этому кризису, и неэффективность этой группы доказана на практике. Иностранные игроки в ОБСЕ (США и Франция, -ред.) далеки от региона, не только политически, но также эмоционально и морально не связаны с регионом и не стремятся к миру в Нагорном Карабахе».

«Мы предложили региональный подход от стран, которые играют ключевую роль, и для этого Россия является одной из важных стран в регионе», - отметил он.

«Предложение Исламской Республики Иран основано на гуманитарных принципах, включая установление прекращения огня, прекращение нападений на жилые и гражданские районы и возвращение перемещенных лиц в свои дома», - заключил он.

Визит заместителя министра иностранных дел в Азербайджан, Россию, Армению и Турцию для продвижения инициативы Ирана по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта начался в Баку и завершится сегодня, в четверг, после консультаций с российскими официальными лицами в Ереване и Анкаре.