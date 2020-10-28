Зариф опроверг обмен заключёнными шпионами с США



"Министерство иностранных дел Ирана предложило обмен всем заключенными с обеих сторон (Ирана и США) во всех частях мира", сказал в среду журналистам Зариф.

"Эта новость полностью ложна", сказал он, комментируя появившиеся в некоторых СМИ сообщения об обмене двумя заключёнными шпионами с США.

"Иранские граждане находятся в тюрьмах в разных странах по приказу Соединенных Штатов, у нас есть заключенные в самих Соединенных Штатах. В США есть люди, чьи незаконные приговоры истекли, но американцы не дали им вернуться в Иран", пояснил он.