28 окт. 2020 г., 17:03
Journalist ID: 2177
News Code: 84091604
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Зариф опроверг обмен заключёнными шпионами с США

Зариф опроверг обмен заключёнными шпионами с США

Тегеран, 28 октября. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг появившиеся в некоторых СМИ сообщения об обмене заключёнными шпионами с США.


"Министерство иностранных дел Ирана предложило обмен всем заключенными с обеих сторон (Ирана и США) во всех частях мира", сказал в среду журналистам Зариф.
"Эта новость полностью ложна", сказал он, комментируя появившиеся в некоторых СМИ сообщения об обмене двумя заключёнными шпионами с США.
"Иранские граждане находятся в тюрьмах в разных странах по приказу Соединенных Штатов, у нас есть заключенные в самих Соединенных Штатах. В США есть люди, чьи незаконные приговоры истекли, но американцы не дали им вернуться в Иран", пояснил он.

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