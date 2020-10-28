Оскорбление Пророка ислама — это поощрение насилия: Рухани

"Если Европа и Франция честно стремятся к установлению мира, благосостояния и братства в человеческом обществе, тогда они должны прекратить вмешиваться во внутренние дела мусульман", отметил он на заседании кабинета министров.

По его словам, неуважение к конкретному пророку не является искусством, а поощрением насилия и антиценностью. Он назвал удивительными высказывания тех, кто говорит об искусстве и демократии, но поддерживает насилие, даже нежелательно.

Ранее после публикации карикатуры на пророка Мохаммеда журналом Charlie Hebdo президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не откажется от карикатур на религиозные темы. Оскорбление прозвучало из-за слов Макрона об исламе, поводом для которых стало убийство чеченцем учителя истории Самюэля Пати в пригороде Парижа.

МИД Ирана также во вторник вызвал временного поверенного в делах Франции в Тегеране Фелорана Идало в связи с поддержкой французскими властями публикации карикатур на пророка Мухаммада (ДБАР).

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