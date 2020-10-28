Иран готов ускорить переговоры по крушению украинского самолёта

"Мы стараемся сообщать общественности о каждом действии, которое мы предпринимаем по делу крушения украинского самолета, и после каждого раунда переговоров с иностранными сторонами, чтобы как прозрачность переговоров, так и общественное мнение были в курсе того, что делается", сказал Бахарванд в интервью ИРНА.

"На последнем этапе переговоров мы разделили переговоры на три специализированных технических и юридических комитета, по уголовным делам и военный комитет. В связи с этим мы почувствовали необходимость в том, чтобы наши военные эксперты и украинская сторона поговорили друг с другом о том, как иранской системы ПВО сбил украинский авиалайнер и прояснили аспекты этого вопроса", указал он.

Иран и Украина проведут следующий раунд переговоров по сбитому самолету МАУ в конце через 35 дней в Киеве.

"По уголовным делам мы договорились, что прокурорская, следственная, техническая и юридическая группы свяжутся друг с другом в преддверии следующих переговоров. В течение этого периода мы обязательно ответим на любой их вопрос в пределах и в рамках правил", сказал он.

8 января выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. Военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.