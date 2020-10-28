Аракчи рассказал об инициативе Ирана по Нагорному Карабаху

Спецпосланник президента Ирана сегодня находится в Баку, чтобы обсудить нагорно-карабахский кризис и план Исламской Республики Иран по урегулированию конфликта.

Он назвал основной целью своего визита представлением плана ИРИ по прекращения боевых действий и восстановления устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном.

"Положить конец оккупации земель Азербайджана, защита прав меньшинств и прав человека считаются главными факторами плана Ирана", отметил иранский дипломат, добавив, что указанный план может выполняться поэтапно.

Он также назвал прекращение боевых действий и начало переговоров с участием влиятельных стран другой осью иранского плана, отметив, что Иран намерен провести консультацию с региональными странами по своему плану.

Аракчи назвал Иран и Азербайджан двумя дружественными странами, добавив, что Тегеран поддерживает усилия Баку для освобождения своих оккупированных земель и городов. "Территориальная целостность Азербайджана и других стран и неизменность границ являются неоспоримым вопросом", подчеркнул он.

Встреча с заместителем премьер-министром Шахином Мустафаевым, главой МИД Джейхуном Байрамовым и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым включены в повестку дня иранского спецпосланника в Баку.

Кроме Баку, Аракчи посетит Москву, Ереван и Анкару, чтобы продвигать иранскую инициативу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Военные действия между силами Азербайджана и Армении, которые начались 27 сентября, на линии соприкосновения продолжаются. Стороны уже третий раз объявили о примирении. Последний режим прекращения огня вступили в силу с 8:00 по местному времени (07:00 мск) 26 октября.

С начала конфликта северо-западные пограничные районы Ирана были под случайным обстрелом двух сторон.

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