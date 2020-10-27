27 окт. 2020 г., 23:42
Journalist ID: 2388
News Code: 84090558
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МАГАТЭ: мы поддерживаем хорошее сотрудничество с Ираном

МАГАТЭ: мы поддерживаем хорошее сотрудничество с Ираном

Тегеран, 27 октября, ИРНА - Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ поддерживает хороший уровень сотрудничества с Ираном.

В интервью Associated Press во вторник в Берлине Рафаэль Гросси сказал, что Иран накопил большое количество низкообогащенного урана, но, похоже, его не хватило для производства оружия.

Гросси сказал, что Иран продолжит предоставлять инспекторам МАГАТЭ полный доступ к своим ядерным объектам, включая Натанз.

По его словам, текущая оценка МАГАТЭ заключается в том, что Иран в настоящее время не имеет «значительного количества» урана, которого МАГАТЭ считает достаточным для производства бомбы.

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