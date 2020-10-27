МАГАТЭ: мы поддерживаем хорошее сотрудничество с Ираном

В интервью Associated Press во вторник в Берлине Рафаэль Гросси сказал, что Иран накопил большое количество низкообогащенного урана, но, похоже, его не хватило для производства оружия.

Гросси сказал, что Иран продолжит предоставлять инспекторам МАГАТЭ полный доступ к своим ядерным объектам, включая Натанз.

По его словам, текущая оценка МАГАТЭ заключается в том, что Иран в настоящее время не имеет «значительного количества» урана, которого МАГАТЭ считает достаточным для производства бомбы.