27 окт. 2020 г., 23:26
Journalist ID: 2388
News Code: 84090548
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В первом квартале этого года экспорт стали занял первое место в этом секторе

В первом квартале этого года экспорт стали занял первое место в этом секторе

Тегеран, 27 октября, ИРНА – Статические данные экспорта горнодобывающей и минеральной промышленности показывает, что стальные слитки в первые пять месяцев этого года имели наибольшую долю среди экспорта горнодобывающей промышленности.

Последний отчет Комиссии по промышленности и горнодобывающей промышленности иранского парламента показывает, что большая часть экспорта стальной продукции в 2019 году была направлена ​​на экспорт слитков с долей 61%, что имеет низкую добавленную стоимость по сравнению с конечной продукцией.

Согласно статистике Иранской ассоциации производителей стали, за первые пять месяцев этого года из общего объема экспорта слитков и стальной продукции, который составил 2 млн. 957 тыс. тонн, доля стальных слитков с 2 млн 213 тыс. тонн составила 74,8%.

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