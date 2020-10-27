В первом квартале этого года экспорт стали занял первое место в этом секторе

Последний отчет Комиссии по промышленности и горнодобывающей промышленности иранского парламента показывает, что большая часть экспорта стальной продукции в 2019 году была направлена ​​на экспорт слитков с долей 61%, что имеет низкую добавленную стоимость по сравнению с конечной продукцией.

Согласно статистике Иранской ассоциации производителей стали, за первые пять месяцев этого года из общего объема экспорта слитков и стальной продукции, который составил 2 млн. 957 тыс. тонн, доля стальных слитков с 2 млн 213 тыс. тонн составила 74,8%.