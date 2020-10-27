Российские грузовики получили разрешения на движение по Мазандарану

«По запросу Торгово-промышленной палаты Мазандарана с целью снижения транспортных расходов и облегчения экспорта продукции провинции в страны Центральной Азии и Россию путем представления экспортеров российским грузовикам будет разрешено загружать товары для экспорта в пределах провинции», - сказал он.

По его словам, «ранее ограничения на выдачу разрешений российским грузовикам на перевозку экспортных товаров из провинции вызывали жалобы от наших экспортеров, которым также приходилось перевозить экспортные товары из Мазандарана на пограничную таможню Астары, чтобы снизить стоимость перевозки товаров. Помимо дополнительных затрат, это также отнимало много времени, так как можно было несколько раз повредить товары при разгрузке и погрузке».

Провинция Мазандаран с ежегодным производством более семи миллионов тонн сельскохозяйственной продукции и большим объемом промышленного производства имеет большие возможности для экспорта в страны Центральной Азии и СНГ с населением 400 миллионов человек и торговлей на сумму более 850 млрд долларов.