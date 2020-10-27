Аракчи: безопасность наших границ серьёзна

Выступая во вторник перед журналистами во время визита в приграничную зону Ходаафарин, Аббас Аракчи, говоря о проблемах, с которыми столкнулись приграничные жители района после недавних военных столкновений между Азербайджанской Республикой и Арменией, сказал: «Это вызывает у нас серьезную озабоченность, и мы решаем этот вопрос политически».

«Безопасность наших границ - один из наших незыблемых принципов, и мы ни в коем случае не будем пренебрегать ей», - отметил он.

Как сообщает ИРНА, заместитель министра иностранных дел страны во время своего визита в приграничные районы Ходаафарин был проинформирован о ситуации в районе из-за его близости к полю боя между Азербайджаном и Арменией.