Зариф: скоро будет объявлена инициатива Ирана по окончательному урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Мохаммад Джавад Зариф во вторник вечером, в кулуарах своего присутствия в Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента заявил, что в настоящее время заместитель министра иностранных дел находится в Восточном Азербайджане по политическим вопросам, и скоро направляется в Баку, Москву и Ереван.

Исламская Республика с одобрения высших должностных лиц страны составила план окончательного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, который будет представлен сегодня или завтра и будет реализован позже в Москве и Ереване.