27 окт. 2020 г., 17:57
Journalist ID: 2388
News Code: 84090332
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Зариф: скоро будет объявлена инициатива Ирана по окончательному урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Зариф: скоро будет объявлена инициатива Ирана по окончательному урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Тегеран, 21 октября, ИРНА - Касаясь визита заместителя министра иностранных дел в северо-западные границы страны, министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф сказал, что инициатива Ирана по окончательному урегулированию нагорно-карабахского конфликта будет представлена сегодня или завтра.

Мохаммад Джавад Зариф во вторник вечером, в кулуарах своего присутствия в Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента заявил, что в настоящее время заместитель министра иностранных дел находится в Восточном Азербайджане по политическим вопросам, и скоро направляется в Баку, Москву и Ереван.

Исламская Республика с одобрения высших должностных лиц страны составила план окончательного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, который будет представлен сегодня или завтра и будет реализован позже в Москве и Ереване.

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