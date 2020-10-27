Создание рабочих мест для более 2 млн. иранцев за последние 7 лет

Результат деятельности правительства 10-го созыва по принятию политики на рынке труда показывает, что в стране было создано 373 тысячи рабочих мест. За этот период к работающему населению страны прибавилось в среднем всего 93 250 человек. В то же время в этом правительстве к безработным населению страны добавилось 8000 человек.

Результатом деятельности правительства 11-го созыва в области политики на рынке труда стало создание 1 242 000 рабочих мест в период, то есть можно сказать, что ежегодно создавалось в среднем 310 500 рабочих мест, но с 2012 года диаграмма безработицы выросла и за этот период и увеличилось более чем на 715 тысяч человек.

Учитывая, что срок правительства 12-го созыва еще не закончился, невозможно объявить результаты работы правительства по вопросам о занятости в течение четырехлетнего срока правительстве. В период с 2016 по 2018 год было создано 895 387 рабочих мест, в среднем 298 462 рабочих места. Численность занятого населения летом 2020 года из-за вспышки коронавируса достигла 23 млн. 542 тысячи человек, что на 1 миллион 210 тысяч человек меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.