27 окт. 2020 г., 13:35
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В Иране пройдет 4-я неделя европейского кино

В Иране пройдет 4-я неделя европейского кино

Тегеран, 27 октября, ИРНА – 4-я неделя европейского кино с участием 16 фильмов в формате онлайн 7-16 ноября пройдет в Иране.

4-я неделя европейского кино впервые в формате онлайн пройдет при поддержке учреждения «Искусство и опыта», Европейского союза Национальных институтов культуры (EUNIC) и платформа «Хашур».
Мероприятие «Неделя европейского кино» в этом году из-за вспышки коронавируса пройдет платформ «Хашур».
14 фильмов из таких стран, как Италия, Германия, Венгрия, Словения, Швеция, Швейцария, Испания, Болгария, Дания, Греция, Нидерланды, Австрия, Португалия и Франция будут показаны в этом мероприятии.

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