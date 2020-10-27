В Иране пройдет 4-я неделя европейского кино

4-я неделя европейского кино впервые в формате онлайн пройдет при поддержке учреждения «Искусство и опыта», Европейского союза Национальных институтов культуры (EUNIC) и платформа «Хашур».

Мероприятие «Неделя европейского кино» в этом году из-за вспышки коронавируса пройдет платформ «Хашур».

14 фильмов из таких стран, как Италия, Германия, Венгрия, Словения, Швеция, Швейцария, Испания, Болгария, Дания, Греция, Нидерланды, Австрия, Португалия и Франция будут показаны в этом мероприятии.

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