«Сценарий исламофобии, который недавно вступил в новую фазу с оскорбительным и неоднократным актом журнала Charlie Hebdo, опубликовавшего уродливые карикатуры на Пророка Ислама, и последующей поддержкой неумного президента Франции, демонстрирует большое противоречие на Западе, особенно так называемый флаг свободы слова. Именно в Европе это происходит для того, чтобы оправдать свои неудачи в предотвращении развития ислама и склонность западных граждан к исламу и учениям Пророка», - сказал он.

КСИР назвал возможностью разоблачить закулисные оскорбления исламских святынь формирование волны протеста и осуждения в исламских и неисламских обществах против шага французского президента, которое вступил в новую фазу с эмбарго на французские товары.

Французский журнал Charlie Hebdo в последние годы не раз печатала на своих страницах оскорбительные и кощунственные карикатуры на великодушного Пророка Ислама.

По данным giperssilka, ранее в 2015 году оскорбительная акция журнала Charlie Hebdo в отношении великодушного Пророка Ислама его светлости Мухаммада (да благословит Аллах его и его семейство!) вызвала волну гнева и возмущения среди мусульман всего мира. Мусульмане провели демонстрации по всему миру, в ходе которых осудили эту кощунственную акцию.

Оскорбление прозвучало из-за слов Макрона об исламе, поводом для которых стало убийство чеченцем учителя истории Самюэля Пати в пригороде Парижа. Французский лидер критически высказался об «исламском сепаратизме» во французских границах: под этим термином он имел в виду закрытость ряда магометанских общин. Он пообещал защитить светские ценности страны от радикального ислама.