Награда американского кинофестиваля досталась иранцам

По окончании Американского фестиваля Рединг были объявлены имена победителей, среди которых награда за «лучший актер» короткометражного кино досталась Алипуе Гасеми за роль в короткометражном фильме «113» режиссера Неды Асефа.

Фестиваль Рединг, направленный на преодоление социального неравенства с помощью средств массовой информации, в этом году был посвящен работе женщин-режиссеров и режиссеров из числа меньшинств. Фестиваль проходил онлайн и очно с 8 по 11 октября 2020 года.

Мультфильм «Малакут» режиссера Фарнуша Абеди также получил приз за лучший анимационный фильм на 18-м фестивале HORROR FEST в штате Юта, США.

Ранее было объявлено, что «Малакут» стал самым успешным иранским фильмом на международных фестивалях в этом году, который, участвуя в 121 международном фестивале, получил 27 международных наград.