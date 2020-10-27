МИД Ирана вызвал временного поверенного Франции

Замдиректора департамента МИД Ирана по делам Европы на встрече с временным поверенным в делах Франции отрицал неприемлемые акты французских властей, которые вызвали возмущение миллионов мусульман в Европе и мире, резко осудив оскорбление и неуважение к Пророку ислама, чистым ценностям ислама любим человеком.

«Разжигать пламя исламофобии и разделять ненависть во имя свободы слова, которая должна служить общению, сочувствию и мирному сосуществованию между человеческими обществами, вызывает глубокое сожаление», отметил он.

По его словам, иррациональная реакция французских властей на действия экстремистов, прибегающих к насилию во имя ислама, является единственной основой для роста фальшивых тенденций с этой божественной религией, которая всегда обещает терпимость, рационализм, мир и справедливость.

Временный поверенный в делах Франции в Тегеране обещал передать официальную ноту протеста Ирана властям своей страны.

Ранее после публикации карикатуры на пророка Мохаммеда журналом Charlie Hebdo президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не откажется от карикатур на религиозные темы.

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