Посол Ирана в России рассказал о последствиях конфликта в Нагорном Карабахе

В Иране обеспокоены тем, что происходит в соседних с республикой странах. Особую озабоченность вызывает ситуация в Нагорном Карабахе. Об этом в эксклюзивном интервью «Звезде» рассказал чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали.

По мнению дипломата, война в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике может привести к очень серьезным последствиям для Азербайджана и Армении.

«Там идет война, и эта война, без сомнения, может привести к очень серьезным последствиям для обеих этих стран. В ходе войны инфраструктура этих стран будет уничтожена, погибнут люди, война нанесет огромный ущерб. Кроме того, нужно отметить, что эта война касается не только этих двух стран. Мы видим очень серьезные последствия для всего региона», - высказался Джалали.

Иран прилагает все усилия, чтобы этот конфликт был решен за столом переговоров. В частности, руководство республики неоднократно заявляло о готовности Тегерана быть посредником в урегулировании конфликта.

«И наш президент, и наш министр иностранных дел провели переговоры с обеими сторонами и заявили о готовности Ирана быть посредником в урегулировании этого конфликта. Нет сомнения, что присутствие любой транснациональной силы или террористической силы в регионе может еще больше осложнить текущий конфликт и создать новые угрозы. Поэтому мы видим лучшее решение проблемы в том, чтобы страны региона объединили свои усилия, чтобы решить этот кризис и не дать террористам сконцентрироваться в регионе», - пояснил дипломат.

Он также рассказал, какие действия предпринимаются в Иране для того, чтобы не допустить распространения террористов в регионе.

«Несомненно, наши правоохранительные силы, наши пограничники и наши военные очень бдительно наблюдают за ситуацией. Мы входим в число тех стран, которые очень тщательно следят за безопасностью. Мы делаем все, что считаем необходимым для того, чтобы защитить свои границы. При этом мы знаем, что присутствие террористов на Кавказе, может поставить под угрозу безопасность и стабильность всего региона», - подчеркнул Джалали.

Кому выгодно раскалять регион? Что делать с боевиками, которые скопились у границ Ирана? Почему американцы не уходят из Сирии и будет ли Тегеран мстить за убийство генерала Сулеймани? Полную версию эксклюзивного интервью с Каземом Джалали ведущей программы «Главное» Ольге Беловой смотрите в данном разделе на сайте телеканала «Звезда».