26 окт. 2020 г., 22:43
Journalist ID: 2177
News Code: 84089241
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Зариф: антииранские санкции США ослабляют влияние Вашингтона

Зариф: антииранские санкции США ослабляют влияние Вашингтона

Тегеран, 26 октября. ИРНА — Продолжение санкционной политики США в отношении Ирана только ослабляет влияние Вашингтона. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"США следует понять, что они стали зависимыми от санкций. Нужно побороть привычку. Наращивание экономической войны против Ирана приведет к ослаблению, а не усилению влияния США", - написал он на своей странице в Twitter, комментируя слова помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о том, что Вашингтон ввел слишком много санкций в отношении России и Ирана.

Сегодня США ввели санкции в отношении министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане, а также ряда других граждан исламской республики, компаний и организаций, в том числе министерства нефти.

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