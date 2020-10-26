Зариф: антииранские санкции США ослабляют влияние Вашингтона

"США следует понять, что они стали зависимыми от санкций. Нужно побороть привычку. Наращивание экономической войны против Ирана приведет к ослаблению, а не усилению влияния США", - написал он на своей странице в Twitter, комментируя слова помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о том, что Вашингтон ввел слишком много санкций в отношении России и Ирана.

Сегодня США ввели санкции в отношении министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане, а также ряда других граждан исламской республики, компаний и организаций, в том числе министерства нефти.