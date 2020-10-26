26 окт. 2020 г., 22:35
Journalist ID: 2177
News Code: 84089233
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Зариф призвал ООН сдерживать США

Зариф призвал ООН сдерживать США

Тегеран, 26 октября. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в сообщении, приуроченной к 75-летию со дня основания Организации Объединенных Нации призвал ООН сдерживать США.

"75-я годовщина основания ООН должна сдерживать своего хозяина, который 220 лет из своей 244-летней истории провел в войнах и с 1945 года вёл - и в основном проиграл - 39 военных и 120 экономических войн против тех, кто отказывается подчиняться его прихотям. Реальность: в войне никто не побеждает", написал Зариф в своем Twitter.

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