26 окт. 2020 г., 22:18
Journalist ID: 2177
News Code: 84089219
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Иранские фильмы покажут на международных кинофестивалях в США и Украине

Иранские фильмы покажут на международных кинофестивалях в США и Украине

Тегеран, 26 октября. ИРНА — Иранские фильмы «Морская дева» и «Его обувь» примут участие в международных кинофестивалях в США и Украине.

Фильм «Морская дева» иранского режиссера Сабера Мостафапура примет участие в международном кинофестивале «TRYON» в США.

Кроме того, фильм «Его обувь» режиссера Ахмада Сейед-Кешмири покажут на Международном детском кинофестивале NEXT-2020 в Украине.

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