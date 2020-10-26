Иранские фильмы покажут на международных кинофестивалях в США и Украине

Фильм «Морская дева» иранского режиссера Сабера Мостафапура примет участие в международном кинофестивале «TRYON» в США.
Кроме того, фильм «Его обувь» режиссера Ахмада Сейед-Кешмири покажут на Международном детском кинофестивале NEXT-2020 в Украине.
Тегеран, 26 октября. ИРНА — Иранские фильмы «Морская дева» и «Его обувь» примут участие в международных кинофестивалях в США и Украине.
Фильм «Морская дева» иранского режиссера Сабера Мостафапура примет участие в международном кинофестивале «TRYON» в США.
Кроме того, фильм «Его обувь» режиссера Ахмада Сейед-Кешмири покажут на Международном детском кинофестивале NEXT-2020 в Украине.
Your Comment