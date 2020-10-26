Оскорбление мусульман — вопиющее злоупотребление свободой слова, заявил Зариф

"Оскорбление мусульман и Ислама не имеют ничего общего с понятием свободы слова", сказал Зариф, осудив публикацию карикатур на пророка Мухаммеда во французских СМИ.

Глава МИД Ирана также осудил исламофобские высказывания политиков Франции, предупредив, что оскорбительные высказывания в адрес мусульман способствуют росту экстремизма и радикализма.

"Мусульмане — жертвы культа ненависти, насаждаемой колониальными режимами и распространяемой их марионетками. Оскорбление 1,9 млрд мусульман и их святынь —вопиющее злоупотребление свободой слова", подчеркнул он.

Ранее после публикации карикатуры на пророка Мохаммеда журналом Charlie Hebdo президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не откажется от карикатур на религиозные темы.