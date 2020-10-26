США – соучастник коронавируса в Иране: МИД

"Коронавирус доказал свою смертоносность, жестокость и злость повсюду, но ситуация с коронавирусом в Иране стала еще хуже, поскольку у него есть жестокий соучастник: режим США", говорится в Twitter министерства иностранных дел Ирана.

"США в дополнении политики максимального давления, ужесточили медицинский терроризм против Ирана. Нечеловеческие санкции США нацелены на иранский народ, пока они борются с пандемией", отмечается в твит.

"Мы будем преодолеть эту ситуацию, но НИКОГДА не забудем", подчеркнул МИД Ирана.

Иранские власти в очередной раз заявляли, что санкции США мешают Ирану обеспечивать лекарства и необходимые медицинские оборудования в борьбе с коронавирусом.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иране возросло до 568896. Число жертв достигло 32616.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

