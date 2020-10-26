Производство стирального порошка в Иране увеличилось на 10,7% за последние 6 месяцев

Согласно данным министерства промышленности, рудников и торговли, объем производства стирального порошка вырос на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Гендиректор Ассоциации производителей моющих средств, товаров для здоровья и косметики Ирана Бахтияр Алам-Бейги в интервью ИРНА отметил, что некоторые производители за последние 7 месяцев кроме удовлетворения нужды страны экспортировали свои продукции за рубеж.

Как сообщает пресс-служба министерства промышленности, рудников и торговли, производство лекарства и шин за первую половину достигло 23 млрд 100 млн, увеличив на 6,6% по сравнению с минувшим годом.

В Иране также установили новый рекорд по производству нитрона, и за последние 6 месяцев производили 2500 тонн нитрона в стране. Объем производства нитрона вырос на 229,3% по сравнению с прошлым годом.

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