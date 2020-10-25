Иран: Мы уважаем территориальную целостность всех стран региона

Во время посещения приграничных районов Исламской Республики Иран вблизи места конфликта между Азербайджаном и Арменией бригадный генерал Мохаммад Пакпур сказал: «С самого начала конфликта пограничники Исламской Республики Иран предупреждали стороны, что, мы не примем никаких действий, которые могут нанести ущерб безопасности и миру жителей района».

«Это присутствие содержит два послания: первое послание для людей нашей страны, чтобы они чувствовали, что мы энергично отслеживаем ситуацию в районе и, соответственно, включаем необходимые меры в нашу повестку дня, а второе послание обращено к странам региона. Мы уважаем целостность их границ и не принимаем изменения геополитики границ, и это красная линия Исламской Республики Иран», - отметил он.