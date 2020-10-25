Иракский депутат: введение санкций против иранского посла противоречит дипломатическим правилам

В интервью ИРНА, в воскресенье Хасан аль-Халати отметил, что включение имени Ираджа Масджеди, посла Исламской Республики Иран в Багдаде в санкционный список противоречит дипломатическим нормам и международным правилам.

Он призвал международное сообщество занять четкую позицию по этому вопросу, добавив, что «санкционный список против лиц и организаций США является иррациональным, и что мы обеспокоены последствиями таких действий для отношений Ирака с его соседями.

Ранее управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список посла Ирана в Ираке Ираджа Масджеди и три организации, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).