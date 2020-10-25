Иран осудил теракт в Афганистане

«Афганские студенты стали жертвами уродливого насилия и бесконечной войны, которые они никогда не выбирали», - написал он в Twitter.

По словам представителя Министерства иностранных дел, Исламская Республика Иран решительно осуждает это ужасное преступление и выражает соболезнования народу и правительству Афганистана.

Как сообщают СМИ, по меньшей мере 29 человек погибли, еще 72 пострадали в результате взрыва, произошедшего в субботу, 24 октября, в западной части столицы Афганистана Кабула.

Взрыв произошел около учебного заведения. По предварительным данным, атаку совершил террорист-смертник, пытавшийся зайти в образовательный центр.